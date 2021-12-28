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12 часов назад

Онколог назвал главный признак наличия рака

Один симптом с большой вероятностью указывает на онкологические болезни. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии ведомства, директор МНИОИ имени П.А. Герцена Андрей Каприн во время пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Онколог назвал главный признак наличия рака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Медик отметил, что кровянистые выделения в кале, моче и из сосков можно считать основным признаком онкологии.

«Как только начинаются — нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример», — объяснил медик.

Также, по словам медика, следует обратить внимание на потерю веса и аппетита.

Ранее мы писали о том, что переизбыток витаминов может привести к болезни. Так, по словам диетолога, чрезмерное употребление витамина А может привести к онкологии:

"Он является антиоксидантом и предохраняет от онкологии, но его передозировка может, наоборот, привести к онкологии. По сути, в общем, это касается любых витаминов, потому что так или иначе каждый может навредить по-своему".

Новости,Андрей Каприн,Минздрав РФ,
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