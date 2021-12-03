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4 часа назад

Стало известно о влиянии переизбытка витаминов на онкологию

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что переизбыток витаминов в организме может привести к негативным последствиям. Слова медика приводит "Вечерняя Москва".

Стало известно о влиянии переизбытка витаминов на онкологию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, по словам диетолога, чрезмерное употребление витамина А может привести к онкологии:

"Он является антиоксидантом и предохраняет от онкологии, но его передозировка может, наоборот, привести к онкологии. По сути, в общем, это касается любых витаминов, потому что так или иначе каждый может навредить по-своему".

А передозировка витамином С может привести к аллергическим реакциям, а в случае постоянного приема — к возможности образования камней в почках.

Эксперт рекомендует перед началом приема любого витамина проконсультироваться со специалистов, также особое внимание стоит обратить на моновитамины.

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Болезни и лекарства,Елена Соломатина,Вечерняя Москва,
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