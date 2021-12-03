Врач назвали нетипичные симптомы рака легких

Врачи рассказали, что боль в плечах или руках может свидетельствовать о раке легких. Об этом сообщает The Mirror.
Также симптомами рака на ранних стадиях могут быть сухость кожи пальцев рук. Все это может возникнуть из-за проблем с кровоснабжением конечностей, вызванных повышенным давлением в кровеносных сосудах, которые связаны с легкими.
Часто пациенты жалуются на покалывания в конечностях, что также связано с недостаточным кровообращением. О раке легких говорит непрекращающийся кашель, частые инфекции в области грудной клетки, недостаток кислорода, боль при вдохе, а также апатия и сонливость.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Евгения Симонова впервые рассказала о раке легких