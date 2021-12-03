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2 часа назад

Врач назвали нетипичные симптомы рака легких

Врачи рассказали, что боль в плечах или руках может свидетельствовать о раке легких. Об этом сообщает The Mirror.

Врач назвали нетипичные симптомы рака легких
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также симптомами рака на ранних стадиях могут быть сухость кожи пальцев рук. Все это может возникнуть из-за проблем с кровоснабжением конечностей, вызванных повышенным давлением в кровеносных сосудах, которые связаны с легкими.

Часто пациенты жалуются на покалывания в конечностях, что также связано с недостаточным кровообращением. О раке легких говорит непрекращающийся кашель, частые инфекции в области грудной клетки, недостаток кислорода, боль при вдохе, а также апатия и сонливость.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Евгения Симонова впервые рассказала о раке легких

Новости,Евгения Симонова,
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