Врач назвали нетипичные симптомы рака легких

Врачи рассказали, что боль в плечах или руках может свидетельствовать о раке легких. Об этом сообщает The Mirror.

Также симптомами рака на ранних стадиях могут быть сухость кожи пальцев рук. Все это может возникнуть из-за проблем с кровоснабжением конечностей, вызванных повышенным давлением в кровеносных сосудах, которые связаны с легкими.

Часто пациенты жалуются на покалывания в конечностях, что также связано с недостаточным кровообращением. О раке легких говорит непрекращающийся кашель, частые инфекции в области грудной клетки, недостаток кислорода, боль при вдохе, а также апатия и сонливость.