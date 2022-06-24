Почему возникает стрессовое недержание мочи: видео

Стрессовое недержание мочи – состояние, которое характеризуется непроизвольным мочеиспусканием во время физической активности. Оно не всегда связано именно с занятиями спортом. Стрессовое недержание может проявиться во время изменения положения тела, а также кашля, чихания, поднятия тяжести или даже секса. Подробнее о причинах возникновения этого недуга и его лечении рассказал в одном из видеороликов для платформы TikTok врач-уролог Иван Данилов (@doktor_danilov).

Так называемое стрессовое недержание возникает вследствие изменения угла отхождения мочеиспускательного канала от мочевого пузыря. Например, после тяжелых родов, из-за выпадения тазовых органов во влагалище у женщин. У мужчин – травмы в области уретры, ожирения, операций в области малого таза, стресса.

Лечение недуга предусматривает хирургическое вмешательство, а именно имплантацию синтетических полипропиленовых лент под среднюю треть мочеиспускательного канала. Они будут поддерживать его и избавят пациента от неприятной проблемы.

Медикаментозное лечение назначается пациентам, у которых заболевание обнаруживается на ранней стадии.

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