Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
1 час назад

Почему возникает стрессовое недержание мочи: видео

Мира Маркина

Стрессовое недержание мочи – состояние, которое характеризуется непроизвольным мочеиспусканием во время физической активности. Оно не всегда связано именно с занятиями спортом. Стрессовое недержание может проявиться во время изменения положения тела, а также кашля, чихания, поднятия тяжести или даже секса. Подробнее о причинах возникновения этого недуга и его лечении рассказал в одном из видеороликов для платформы TikTok врач-уролог Иван Данилов (@doktor_danilov).

Так называемое стрессовое недержание возникает вследствие изменения угла отхождения мочеиспускательного канала от мочевого пузыря. Например, после тяжелых родов, из-за выпадения тазовых органов во влагалище у женщин. У мужчин – травмы в области уретры, ожирения, операций в области малого таза, стресса.

Лечение недуга предусматривает хирургическое вмешательство, а именно имплантацию синтетических полипропиленовых лент под среднюю треть мочеиспускательного канала. Они будут поддерживать его и избавят пациента от неприятной проблемы.

Медикаментозное лечение назначается пациентам, у которых заболевание обнаруживается на ранней стадии.

Смотрите также видео о том, как высыпаться несмотря ни на что.

Болезни и лекарства,Видео,Иван Данилов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители