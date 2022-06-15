Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
30 минут назад

Видео: три секрета для здорового сна от невролога

Мира Маркина

Во время сна мы расслабляемся, а также даем организму возможность восстановить силы перед началом нового дня. Невролог Алиса Коротина советует обратить внимание на три важные вещи, которые повысят качество ночного отдыха. Ими врач поделилась в одном из видеороликов в своем TikTok-аккаунте.

Если вы курите, то эксперт рекомендует не делать этого перед сном. Оптимальное время – за один-два часа до того, как лечь в постель. Также невролог подчеркивает: лучше всего вообще бросить курить. В комментариях Алиса Коротина посоветовала обратиться к психотерапевту, если избавиться от вредной привычки самостоятельно не получается.

Второй момент – не стоит пить много жидкости до отхода ко сну. В особенности это касается напитков, которые действуют на центральную нервную систему как возбудитель (например, кофе, чай и некоторые газированные напитки).

И третий секрет здорового сна – это свежий воздух. В душной комнате тяжело заснуть, да и утром вы наверняка почувствуете себя вялыми и разбитыми. Невролог рекомендует хорошо проветрить комнату за 15-20 минут до того, как лечь спать.

Смотрите также видео о трех надежных способах избавления от изжоги.

ЗОЖ,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители