Видео: три секрета для здорового сна от невролога

Во время сна мы расслабляемся, а также даем организму возможность восстановить силы перед началом нового дня. Невролог Алиса Коротина советует обратить внимание на три важные вещи, которые повысят качество ночного отдыха. Ими врач поделилась в одном из видеороликов в своем TikTok-аккаунте.

Если вы курите, то эксперт рекомендует не делать этого перед сном. Оптимальное время – за один-два часа до того, как лечь в постель. Также невролог подчеркивает: лучше всего вообще бросить курить. В комментариях Алиса Коротина посоветовала обратиться к психотерапевту, если избавиться от вредной привычки самостоятельно не получается.

Второй момент – не стоит пить много жидкости до отхода ко сну. В особенности это касается напитков, которые действуют на центральную нервную систему как возбудитель (например, кофе, чай и некоторые газированные напитки).

И третий секрет здорового сна – это свежий воздух. В душной комнате тяжело заснуть, да и утром вы наверняка почувствуете себя вялыми и разбитыми. Невролог рекомендует хорошо проветрить комнату за 15-20 минут до того, как лечь спать.