Видео: три способа избавиться от изжоги

Ощущение горечи во рту, переполненности желудка и жжение в пищеводе – самые распространенные симптомы изжоги. Для ее появления есть множество причин: от нарушения режима питания, приема жирной пищи до приема специфических лекарств, которые снижают тонус нижнего пищеводного сфинктера. Но от изжоги можно избавиться. А как именно – объяснил доктор медицинских наук Аркадий Верткин в видеоролике, опубликованном в TikTok-аккаунте эксперта.

Первый немедикаментозный способ устранить симптомы изжоги – это прием минеральной воды. Она нейтрализует кислоту. Второй способ – попить молока. Но он подойдет только тем, у кого нет непереносимости лактозы.

Наконец, третий способ – прием по инструкции антацидных препаратов. Однако автор видео предупреждает: если эпизоды изжоги стали повторяться, необходимо обследование у врача.