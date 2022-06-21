Раскрыты первые симптомы болезней щитовидной железы

Как утверждает специалист, ранние проявления заболеваний этого органа легко спутать с другими расстройствами. К числу самых распространенных заболеваний щитовидки доктор отнесла гипертиреоз и гипотиреоз, который может быть вызван нехваткой гормонов. А это, в свою очередь, уже приводит к развитию других симпптомов.