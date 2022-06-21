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58 минут назад

Раскрыты первые симптомы болезней щитовидной железы

Катерина Саломе

Кандидат медицинских наук, медицинский консультант Екатерина Гергесова перечислила признаки, характерные дня заболеваний щитовидной железы. Ее слова приводит "Вечерняя Москва".

Раскрыты первые симптомы болезней щитовидной железы
Фото: stock.adobe.com stock.adobe.com

Как утверждает специалист, ранние проявления заболеваний этого органа легко спутать с другими расстройствами. К числу самых распространенных заболеваний щитовидки доктор отнесла гипертиреоз и гипотиреоз, который может быть вызван нехваткой гормонов. А это, в свою очередь, уже приводит к развитию других симпптомов.

"В их число входят апатия, слабость, сонливость, отечность, набор веса при прежнем питании и физической активности, снижение артериального давления, сухость кожи, ломкость волос, брадикардия — замедление частоты сердечных сокращений, нарушения менструального цикла у женщин",

— перечислила Гергесова.

Ранее мы писали о том, что врач рассказал о привычках, разрушающих щитовидную железу.

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