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2 часа назад

Врач рассказал о привычках, разрушающих щитовидную железу

Мира Маркина

Какие незаметные привычки могут навредить такому важному органу, как щитовидная железа, доктор медицинских наук Михаил Кутушов рассказал «Известиям».

Голодание нарушает работу щитовидной железы, считает эксперт. Так как в организме образуется дефицит витаминов и микроэлементов.

«Дефицит йода, селена, цинка, железа и магния особо опасен для нашей щитовидной железы. Это основные минералы, участвующие в построении гормонов», – отметил Кутушов.

Недостаток белка в рационе негативно влияет на синтез важных для организма веществ. Поэтому в рационе его должно быть достаточно.

Бесконтрольное потребление фастфуда, консервов, сахара, полуфабрикатов и любых простых углеводов, по мнению врача, влияет на здоровье щитовидки.

Чтобы щитовидная железа была в порядке, следует чаще гулять на свежем воздухе и высыпаться, подчеркнул эксперт. Поскольку отсутствие полноценного сна нарушает ось гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа.

Ранее «Рамблер» писал о 4 причинах проверить щитовидную железу как можно скорее.

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