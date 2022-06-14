Врач рассказал о привычках, разрушающих щитовидную железу

Какие незаметные привычки могут навредить такому важному органу, как щитовидная железа, доктор медицинских наук Михаил Кутушов рассказал «Известиям».

Голодание нарушает работу щитовидной железы, считает эксперт. Так как в организме образуется дефицит витаминов и микроэлементов.

«Дефицит йода, селена, цинка, железа и магния особо опасен для нашей щитовидной железы. Это основные минералы, участвующие в построении гормонов», – отметил Кутушов.

Недостаток белка в рационе негативно влияет на синтез важных для организма веществ. Поэтому в рационе его должно быть достаточно.

Бесконтрольное потребление фастфуда, консервов, сахара, полуфабрикатов и любых простых углеводов, по мнению врача, влияет на здоровье щитовидки.

Чтобы щитовидная железа была в порядке, следует чаще гулять на свежем воздухе и высыпаться, подчеркнул эксперт. Поскольку отсутствие полноценного сна нарушает ось гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа.