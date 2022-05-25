4 причины проверить щитовидку как можно скорее

25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы, вырабатывающей жизненно необходимые гормоны. Важно, чтобы этот орган работал без перебоев – недостаточная или, наоборот, чрезмерная выработка биологически активных веществ может вызвать проблемы с самочувствием. В беседе с «Рамблером» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала о симптомах, свидетельствующих, что с щитовидкой не все в порядке.

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Нарушения в работе щитовидной железы встречаются примерно у каждого десятого жителя планеты. Женщины в этом плане более уязвимы: у них проблемы в работе щитовидки диагностируют в восемь раз чаще, чем у мужчин

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

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По словам специалиста, распознать симптомы нарушений в работе щитовидной железы без лабораторных анализов довольно сложно. Проявления не всегда бывают специфичными: часто они маскируются под симптомы других нарушений и патологий, уточнила эксперт.

Необъяснимые колебания веса

Беспричинный набор веса – вплоть до 10-15 кг – может указывать на недостаточную выработку гормонов щитовидной железы. В том случае, если вес растет «как на дрожжах», а сбросить его не удается, даже подключив физкультуру и серьезную диету, то причина может быть связана с гипотиреозом, пониженной функцией щитовидной железы.

Потеря веса при дисфункции этой железы также возможна. Обычно такие изменения наблюдаются при гипертиреозе, когда щитовидка вырабатывает слишком много гормонов.

Сильная усталость

Быстрая утомляемость, усталость, возникающая буквально «на пустом месте», отсутствие сил на выполнение простейших дел – тоже типичный симптом, указывающий на дисфункцию щитовидной железы. Такого эффекта можно ожидать и при избытке, и при недостатке гормонов. Справиться с перманентной усталостью не удается даже при увеличении количества сна и отдыха.

Постоянное чувство холода

Гипотиреоз часто сопровождается ощущением постоянного холода – человек, который испытывает дефицит гормонов щитовидной железы, нередко мерзнет даже в теплой одежде и в теплом помещении. Появление такого симптома, при том, что раньше с терморегуляцией и восприятием температуры было все в порядке – повод для обращения к врачу.

Перепады настроения

Повышенная эмоциональность, перепады настроения, при которых радость сменяется подавленностью (и наоборот), а также депрессивное состояние могут быть следствием ненормальной работы щитовидной железы. Исследователи до конца не знают, как именно нарушение выработки гормонов связано с психическим здоровьем, но эта связь действительно существует.

Ни один из этих признаков нельзя назвать специфичным, связанным только с дисфункцией щитовидной железы. Однако появление этих симптомов, особенно, если возникло сразу несколько из них – повод для обследования у эндокринолога

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Как объяснила Ольга Викторовна, врач проведет беседу и назначит обследования – анализы и УЗИ щитовидной железы. Необходимые лабораторные исследования – это определение ТТГ (тиреотропного гормона) и двух видов гормонов щитовидной железы: Т3 и Т4 свободных. По ее словам, для проведения обследования необходимо сдать кровь натощак или через 3 часа после еды, а результат будет готов уже на следующий день.