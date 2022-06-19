Какие дачные растения могут быть опасны для детей

Врачи рассказали "Газете.ру", какие дачные растения могут быть очень опасны для детей.
В самом разгаре дачный сезон, потому сейчас особенно важно знать, какие растения могут оказаться ядовитыми для маленьких детей, которые так и норовят все попробовать на вкус. Об опасных цветах рассказал гастроэнтеролог Сергей Лопатин.
"В лютиках ядовитыми считаются и листья, и цветки. Решившись попробовать их, ребенок рискует получить сильное отравление с интоксикацией. Ландыши «богаты» токсичными веществами, воздействующими на работу сердечно-сосудистой системы.
Большая их часть сконцентрирована в ягодах этого цветка: обычно они поспевают в августе.
В луковицах и листьях нарциссов содержится яд ликорин. Он атакует пищеварительную, нервную и сердечно-сосудистую системы человека. Поэтому, если вы планируете украсить дачу клумбой с нарциссами, держать луковицы этих цветов обязательно нужно в недоступном для ребенка месте», – предупреждает Лопатин."
Врачи отмечают, что некоторые растения необязательно пробовать на вкус для того, чтобы яд смог навредить организму. Врач токсиколог Михаил Кутушов.
«Цветы у растений могут быть красивыми, а детям интересно все нюхать, попробовать на вкус – происходят неприятные ситуации, причем нередко. Дети, может, и не будут жевать ягоды ландыша, бузины или семена дурмана. Но если они взяли растение в руки или сорвали, а потом потерли глаза – этого вполне достаточно для воздействия ядовитого вещества, так как глаза – это слизистые», – предупреждает врач-токсиколог.
Также врачи отметили, что крайне опасно употреблять в пищу плоды картофеля (не клубни, которые мы привыкли есть), а именно плоды, внешне похожие на крупные зеленые ягоды; несозревшие, еще зеленые помидоры; сырые неспелые баклажаны - все эти овощи содержат яд солонин, смертельно опасный для человека.
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