Какие дачные растения могут быть опасны для детей

«Цветы у растений могут быть красивыми, а детям интересно все нюхать, попробовать на вкус – происходят неприятные ситуации, причем нередко. Дети, может, и не будут жевать ягоды ландыша, бузины или семена дурмана. Но если они взяли растение в руки или сорвали, а потом потерли глаза – этого вполне достаточно для воздействия ядовитого вещества, так как глаза – это слизистые», – предупреждает врач-токсиколог.