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1 час назад

Врачи рассказали, какие дачные растения могут быть опасны для детей

Мира Маркина

Врачи рассказали "Газете.ру", какие дачные растения могут быть очень опасны для детей.

Какие дачные растения могут быть опасны для детей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В самом разгаре дачный сезон, потому сейчас особенно важно знать, какие растения могут оказаться ядовитыми для маленьких детей, которые так и норовят все попробовать на вкус. Об опасных цветах рассказал гастроэнтеролог Сергей Лопатин.

"В лютиках ядовитыми считаются и листья, и цветки. Решившись попробовать их, ребенок рискует получить сильное отравление с интоксикацией. Ландыши «богаты» токсичными веществами, воздействующими на работу сердечно-сосудистой системы.

Большая их часть сконцентрирована в ягодах этого цветка: обычно они поспевают в августе.

В луковицах и листьях нарциссов содержится яд ликорин. Он атакует пищеварительную, нервную и сердечно-сосудистую системы человека. Поэтому, если вы планируете украсить дачу клумбой с нарциссами, держать луковицы этих цветов обязательно нужно в недоступном для ребенка месте», – предупреждает Лопатин."

Врачи отмечают, что некоторые растения необязательно пробовать на вкус для того, чтобы яд смог навредить организму. Врач токсиколог Михаил Кутушов.

«Цветы у растений могут быть красивыми, а детям интересно все нюхать, попробовать на вкус – происходят неприятные ситуации, причем нередко. Дети, может, и не будут жевать ягоды ландыша, бузины или семена дурмана. Но если они взяли растение в руки или сорвали, а потом потерли глаза – этого вполне достаточно для воздействия ядовитого вещества, так как глаза – это слизистые», – предупреждает врач-токсиколог.

Также врачи отметили, что крайне опасно употреблять в пищу плоды картофеля (не клубни, которые мы привыкли есть), а именно плоды, внешне похожие на крупные зеленые ягоды; несозревшие, еще зеленые помидоры; сырые неспелые баклажаны - все эти овощи содержат яд солонин, смертельно опасный для человека.

Ранее мы писали, кого чаще кусают комары и как защитить себя от укусов.

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