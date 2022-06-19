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1 час назад

Аллерголог рассказала, кого чаще кусают комары и как от них спасаться

Мира Маркина

Аллерголог Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik рассказала, кого чаще кусают комары и какие меры предпринять, чтобы защитить себя от укусов этих насекомых.

Кого чаще кусают комары и как от них спасаться
Фото: unsplash.comunsplash.com

"У комаров включается как бы "тепловизор" – они видят инфракрасное излучение, летят на тепло сосудов, крови. Может быть, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей – чаще. Но когда комариный сезон, покусают всех. Что касается алкоголя, конечно, он временно расширяет сосуды, но конкретной связи, что, если вы выпьете, то вас обязательно покусают комары, нет", – объяснила доктор.

Ярцева также добавила, что самый пик активности комаров - это июнь. Насекомые активны круглосуточно, однако в 5-6 часов вечера заполучить укус от них будет в разы более вероятно. Чтобы защитить себя от укуса, необходимо союлюдать некоторые правила.

"Вы можете побрызгаться специальными спреями, выбрать более закрытую одежду. В помещении помогают аэрозоли, средства горения (свечи, – ред.), которые имеют определенный запах и отталкивают насекомых", – заключила Ирина Ярцева.

Ранее мы писали, как, по словам эксперта, избавиться от комаров на даче.

ЗОЖ,Ирина Ярцева,
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