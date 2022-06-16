Вирусолог Малышев объяснил, как протекает оспа обезьян

Вирусолог и инфекционист Николай Малышев рассказал изданию Ura.ru, как протекает вирус оспы обезьян у человека и кому приходится переносить более тяжелые формы.
«По летальности разброс очень большой. В некоторых случаях от 1%. Самый большой показатель, который я видел — 17%. За все время сейчас уже больше 1 000 больных, а летальный исход только один. Он был у человека с иммунодефицитом. Любые заболевания у лиц с проблемами с иммунитетом тяжелее всегда проходит», — рассказал вирусолог.
Помимо этого Малышев рассказал, какими симптомами сопровождается болезнь и чего от нее стоит ждать.
«Для оспы обезьян характерно повышение температуры, головная боль, тошнота, рвота и через какое-то время появляется сыпь. Оно протекает циклически. То есть человек заболевает, нарастает симптоматика, пик, после чего идет выздоровление. У большинства благоприятно заканчивается. Оспины не очень выражены, не так, как при натуральной оспе. Об отдаленных последствиях пока говорить не приходится» - подытожил врач.
Также доктор отметил, что не имеет смысла по схожим симптомам самостоятельно ставить себе диагноз, так как в случае с оспой обезьян такого сделать не получится. Для распознавания именно этого вируса потребуется объемная и детальная диагностика.
Ранее мы писали, что в Грузии подтвердился случай заражения оспой обезьян.