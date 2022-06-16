Вирусолог Малышев объяснил, как протекает оспа обезьян

«По летальности разброс очень большой. В некоторых случаях от 1%. Самый большой показатель, который я видел — 17%. За все время сейчас уже больше 1 000 больных, а летальный исход только один. Он был у человека с иммунодефицитом. Любые заболевания у лиц с проблемами с иммунитетом тяжелее всегда проходит», — рассказал вирусолог.