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28 минут назад

Вирусолог Малышев объяснил, как протекает оспа обезьян

Мира Маркина

Вирусолог и инфекционист Николай Малышев рассказал изданию Ura.ru, как протекает вирус оспы обезьян у человека и кому приходится переносить более тяжелые формы.

Вирусолог Малышев объяснил, как протекает оспа обезьян
Фото: unsplash.comunsplash.com

«По летальности разброс очень большой. В некоторых случаях от 1%. Самый большой показатель, который я видел — 17%. За все время сейчас уже больше 1 000 больных, а летальный исход только один. Он был у человека с иммунодефицитом. Любые заболевания у лиц с проблемами с иммунитетом тяжелее всегда проходит», — рассказал вирусолог.

Помимо этого Малышев рассказал, какими симптомами сопровождается болезнь и чего от нее стоит ждать.

«Для оспы обезьян характерно повышение температуры, головная боль, тошнота, рвота и через какое-то время появляется сыпь. Оно протекает циклически. То есть человек заболевает, нарастает симптоматика, пик, после чего идет выздоровление. У большинства благоприятно заканчивается. Оспины не очень выражены, не так, как при натуральной оспе. Об отдаленных последствиях пока говорить не приходится» - подытожил врач.

Также доктор отметил, что не имеет смысла по схожим симптомам самостоятельно ставить себе диагноз, так как в случае с оспой обезьян такого сделать не получится. Для распознавания именно этого вируса потребуется объемная и детальная диагностика.

Ранее мы писали, что в Грузии подтвердился случай заражения оспой обезьян.

Болезни и лекарства,Николай Малышев,
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