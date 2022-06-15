В Грузии подтвердился случай заражения оспой обезьян

Агентство ТАСС со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава республики сообщает о том, что в Грузии подтвердился случай заражения гражданина вирусом оспы обезьян. Однако отмечается, что больной перенес заболевание в легкой форме и уже выписан из медицинского учреждения.