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1 час назад

В Грузии подтвердился случай заражения оспой обезьян

Мира Маркина

Агентство ТАСС со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава республики сообщает о том, что в Грузии подтвердился случай заражения гражданина вирусом оспы обезьян. Однако отмечается, что больной перенес заболевание в легкой форме и уже выписан из медицинского учреждения.

В Грузии подтвердился случай заражения оспой обезьян
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"В результате лабораторных исследований подтвержден один случай оспы обезьян. У пациента была легкая форма вирусного заболевания, и он после прохождения соответствующего курса лечения вскоре же покинул медицинское учреждение", - уточняется в сообщении ведомства.

Также в Минздраве республики уточнили, что продолжают изучать анализы людей, контактировавших с перенесшим вирус гражданином, однако на данный момент ни у кого из них нет клинических проявлений этого редкого заболевания.

Ранее мы сообщали, что ВОЗ переименует оспу обезьян.

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