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15 июня

ВОЗ переименует оспу обезьян

Мария Каткова

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) плнирует переименовать вирус опспы обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время", — заявил он на брифинге.

Отмечается, что к медицинскому сообществу обратились ученые с просьбой дать новое имя заболеванию, так как в названиях стоит избегать географической привязки и наименований животных. Вирус также нельзя называть африканским во избежние дискриминации.

Ранее сообщалось, что подтвержден еще один способ передачи вируса оспы обезьян.

Новости,Видео,ВОЗ,
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