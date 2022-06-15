ВОЗ переименует оспу обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) плнирует переименовать вирус опспы обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.
"ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время", — заявил он на брифинге.
Отмечается, что к медицинскому сообществу обратились ученые с просьбой дать новое имя заболеванию, так как в названиях стоит избегать географической привязки и наименований животных. Вирус также нельзя называть африканским во избежние дискриминации.
Ранее сообщалось, что подтвержден еще один способ передачи вируса оспы обезьян.