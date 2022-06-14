Подтвержден еще один способ передачи вируса оспы обезьян

«Образцы, полученные из кожных, генитальных и анальных поражений, сыворотки крови и плазмы, семенной жидкости, фекалий и носоглотки, были положительными на ДНК вируса оспы обезьян человека. За время наблюдения у пациентов не было системных симптомов, они выздоравливали спонтанно, без специфической противовирусной терапии. Противовоспалительные и антигистаминные препараты применяли для лечения перианальной боли и зуда только у пациента № 2», — указано в отчете.