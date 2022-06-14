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2 часа назад

Подтвержден еще один способ передачи вируса оспы обезьян

Мира Маркина

Ученые из Национального института инфекционных заболеваний имени Лаззаро Спалланцани в Риме, больницы Сан-Донато в Ареццо и римской поликлиники Умберто I нашли доказательства тому, что патоген вируса оспы обезьян содержится в сперме. Соответствующий отчет появился в журнале Eurosurveillance.

Подтвержден еще один способ передачи вируса оспы обезьян
Фото: unsplash.comunsplash.com

Ранее считалось, что вирус оспы обезьян передается человеку от диких животных. В ВОЗ предполагали, что распространение возможно половым путем между людьми. На это указывала первоначальная генитальная или перианальная сыпь у заразившихся. Гипотеза нашла подтверждение.

Авторы исследования описали анамнез четырех пациентов с диагностированной обезьяньей оспой. Все они в мае 2022 года путешествовали в другие страны и имели гомосексуальные половые контакты без презерватива.

«Образцы, полученные из кожных, генитальных и анальных поражений, сыворотки крови и плазмы, семенной жидкости, фекалий и носоглотки, были положительными на ДНК вируса оспы обезьян человека. За время наблюдения у пациентов не было системных симптомов, они выздоравливали спонтанно, без специфической противовирусной терапии. Противовоспалительные и антигистаминные препараты применяли для лечения перианальной боли и зуда только у пациента № 2», — указано в отчете.

Мужчины были носителями западноафриканского штамма вируса.

«Характеристики заболевших и сообщения о множественных половых контактах без презерватива позволяют предположить, что ключевую роль в нынешней вспышке играет передача инфекции от человека к человеку — при тесном физическом контакте. <…> Этот путь был малоэффективным в предыдущих вспышках, вызванных западноафриканской кладой», — подчеркнули ученые.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, станет ли оспа обезьян новой пандемией.

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