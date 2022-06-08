Станет ли обезьянья оспа новой пандемией: видео

Оспа обезьян — заразное заболевание среди животных, однако редкое среди людей. Оно сложно распространяется в человеческой среде и, как правило, лечится в течение нескольких недель. Однако у некоторых людей заболевание вызывает серьезные осложнения.

Болезнь редко выходила за пределы Африки. Согласно статистике, в Великобритании в течение последних четырех дет заболели лишь восемь человек. Но в одном только мае 2022 года зафиксировано 11 случаев инфицирования. Вирус распространяется по Европе: в Испании, Португалии, Италии, Швеции, США, Канаде, Франции, Германии, Австралии насчитываются десятки заболевших западноафриканским штаммом оспы обезьян.

Ситуация уже волнует медиков по всему миру. Смотрите видео о том, станет ли оспа обезьян новой пандемией, как она лечится и чем опасна.