Оспа обезьян: симптомы, признаки, чем опасно заболевание

Ежедневно поступают новости о зафиксированных случаях заражения оспой обезьян в Европе. Очевидно, что вирус вышел за пределы региона-эндемика и постепенно распространяется по миру. Какие симптомы оспы обезьян отмечаются у человека и есть ли лечение от этой болезни?

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Симптомы заражения оспой обезьян

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Считается, что инкубационный период оспы обезьян может колебаться от одной до трех недель. Инфекция развивается поэтапно.

Период инвазии сопровождается возникновением лихорадки. Пациент испытывает сильную головную боль, мышечную слабость, озноб. Температура тела повышается до 39,5-40°C. Лимфатические узлы в области проникновения возбудителя увеличиваются, воспаляются, становятся болезненными. Если интоксикация сильная, то возможно снижение аппетита, появляются тошнота, рвота. Эти симптомы сохраняются до пяти дней.

Период высыпаний наступает через 1-3 дня после лихорадки. На лице появляется сыпь, затем она распространяется на другие части тела. Сначала – в виде пятен небольшого диаметра (до одного сантиметра). С развитием болезни на месте макулопапул возникают везикулы и пустулы, то есть, бугорки и пузырьки с прозрачным, а затем мутным содержимым. Спустя 10 дней поверх них образуется корочка, склонная к рубцеванию.

Высыпания могут появляться не только на ступнях и ладонях, но и на слизистых. При поражении глотки пациент чувствует першение в горле, сухость. Возникает кашель. Если оспины появились на слизистой рта, пациент испытывает выраженный дискомфорт при пережевывании пищи, усиленное слюноотделение.

В 30% случаев поражаются половые органы, в 20% – веки. Течение болезни сопровождается резкими болевыми ощущениями в области гениталий и глаз.

В среднем «корочки» на коже сохраняются в течение трех недель.

Если отмечается на какой-либо из стадий заболевания это усиление лихорадки, снижение артериального давления, учащение сердцебиения, нарушение сознания, то это может сигнализировать о начале инфекционно-токсического шока. Данное состояние часто приводит к летальному исходу.

Пути распространения из Африки – в Европу

Впервые вирус обезьяньей оспы обнаружили в 1958 году в Африке. На сегодняшний день известно о двух его штаммах: более тяжелом центральноафриканском (летальность 10,6%) и западноафриканском (летальность 3,6%). Источниками вируса являются инфицированные люди и животные (грызуны, приматы).

возраст (дети до 10 лет тяжело переносят заболевание);

ВИЧ-инфекция;

проживание в долине реки Конго;

работа в сфере сельского хозяйства и непосредственно с животными;

употребление в пищу сырого мяса и внутренностей грызунов;

проживание тесными группами в домах, где есть грызуны;

низкий уровень базовой гигиены. Факторы риска:

контактным путем;

алиментарным (например, при употреблении в пищу сырого, плохо обработанного мяса);

воздушно-капельным (при длительном тесном контакте с больным);

трансплацентарным (если мать во время беременности была инфицирована). Оспа обезьян передается человеку:

В 1970 году зафиксировали первый случай заражения человека оспой обезьян – в Демократической Республике Конго.

В 2003-м году в США произошла вспышка обезьяньей оспы, связанная с ввозом в страну партии инфицированных мелких грызунов из Африки. Вирус попадал в организм человека после укусов, царапин, полученных от животных, и даже от прикосновения к подстилке.

Что немаловажно – оспа не передается от человека к человеку. Все 70 зараженных пациентов поправили здоровье.

Резюмируя, следует сказать, что оспа обезьян редко выходила за пределы Африки. Согласно статистике, в Великобритании в течение последних четырех дет заболели лишь восемь человек. Но в одном только мае 2022 года зафиксировано 11 случаев инфицирования. Вирус распространяется по Европе: в Испании, Португалии, Италии, Швеции, США, Канаде, Франции, Германии, Австралии насчитываются десятки заболевших западноафриканским штаммом оспы обезьян.

В связи с этим фактом возникло предположение, что штаммы обезьяньей оспы «нашли» новые пути распространения. Например, при половых контактах, поскольку больными людьми в Великобритании оказались мужчины-гомосексуалы. Однако твердо заявить о новом пути передачи вируса ученые пока не могут.

Риски инфицирования обезьяньей оспой для человека

бронхопневмония (с высокой летальностью);

слепота (вследствие рубцевания роговицы);

сепсис;

возникновение профузной диареи, рвоты и прогрессирующего обезвоживания;

снижение иммунитета;

энцефалит. Считается, что от этой болезни лечения нет. Пациентам показана лишь поддерживающая терапия. У некоторых инфицированных развиваются осложнения оспы обезьян:

Важно знать: перенесенная ветряная оспа не влияет на риск заболеть оспой обезьян.

Лечение оспы обезьян

Пациентов с оспой обезьян госпитализируют. Им показан постельный режим и покой. Диеты как таковой нет, есть требование исключить в период заболевания алкоголь, никотин, острую и кислую пищу и маринады; блюда необходимо подавать комнатной температуры.

Консервативная терапия включает инфузионную и оральную дезинтоксикацию, обезболивание и другие средства симптоматической терапии. Прием антибиотиков показан только при наличии гнойных осложнений. Влажными повязками предотвращают рубцевание пораженной кожи.

Экспериментальное лечение включает прием пациентом цидофовира, изначально предназначенного для лечения цитомегаловирусного ретинита при ВИЧ-инфекции.

Какие превентивные меры есть в России

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в ближайшие несколько недель вирус оспы обезьян может проникнуть и в другие страны.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск проникновения оспы обезьян в Россию невелик. Несмотря на это, на государственных границах усилили санитарно-карантинный контроль.

Для профилактики обезьяньей оспы эпидемиологи рекомендовали избегать контактов с людьми и животными — потенциальными носителями вируса, а также регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртовым раствором.

Также известно о том, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал автономную тест-систему, которая позволит определить наличие инфекции в организме пациента прямо «у его постели».