Названы признаки рака, которые видны на лице

"Объяснение этому заключается в том, что мелкоклеточные опухоли легких обычно блокируют кровеносные сосуды в грудной клетке, препятствуя свободному оттоку крови от головы и лица".

Он также уточнил, что иногда симптомы рака могут плохо определяться, и поэтому зачастую остаются без внимания. Подобные изменения чаще всего говорят о карциноме легкого. Если клетки поражаются раком, то симптомы будут включать жар, покраснение лица, диарею и хрипы. А изменение цвета лица говорит о плоскоклеточной карциноме.