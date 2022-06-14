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1 час назад

Названы признаки рака, которые видны на лице

Мария Иглина

Онколог Андрей Воробьев рассказал о признаках рака, которые часто игнорируют. Об этом сообщает "МедикФорум".

Названы признаки рака, которые видны на лице
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам медика, некоторые пациенты с раком легких отмечают отечность, припухлость или покраснение лица:

"Объяснение этому заключается в том, что мелкоклеточные опухоли легких обычно блокируют кровеносные сосуды в грудной клетке, препятствуя свободному оттоку крови от головы и лица".

Он также уточнил, что иногда симптомы рака могут плохо определяться, и поэтому зачастую остаются без внимания. Подобные изменения чаще всего говорят о карциноме легкого. Если клетки поражаются раком, то симптомы будут включать жар, покраснение лица, диарею и хрипы. А изменение цвета лица говорит о плоскоклеточной карциноме.

Ранее врач рассказал о привычках, разрушающих щитовидную железу.

Болезни и лекарства,Андрей Воробьев,
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