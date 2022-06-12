Врачи назвали нетипичные признаки онкологических заболеваний

Греческий новостной портал ProNews передал слова экспертов, которые утверждают, что существуют нетипичные симптомы, указывающие на наличие в организме серьезных заболеваний, в том числе и онкологических.

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По словам врачей, не стоит игнорировать высыпания и любые другие покраснения на коже. Так, подобные проявления могут указывать на заболевания кишечника или сердечную недостаточность.

Появление на теле новых родинок или веснушек - повод немедленно обратиться к врачу, так как это может быть симптомом меланомы (рака кожи).

Если же вы зачастую чувствуете зуд из-за сухости кожных покровов, не стоит бесконечно спасаться увлажняющими кремами - необходимо записаться на прием к врачу, так как такой симптом может быть признаком лейкемии или лимфомы.