Врач объяснил, чем опасно мороженое в жару

Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, почему не стоит увлекаться мороженым в жаркую погоду.

«В случае сильной жары, когда слизистые оболочки разогреты, человек поедает мороженое и старается съесть большую порцию, это спровоцирует воспаление, поскольку слизистая не вытерпит такого контраста. Поэтому очень важно съедать разумную порцию и чувствовать состояние своей глотки», — подчеркнул врач.

Он также уточнил, что у организма есть предел холодовой нагрузки. В этом случае мороженое может спровоцировать воспаление носоглотки, постназальный затек и фарингит.