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1 час назад

Врач объяснил, чем опасно мороженое в жару

Кристина Уколова

Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, почему не стоит увлекаться мороженым в жаркую погоду.

Врач объяснил, чем опасно мороженое в жару
Фото: Pexels.comPexels.com

«В случае сильной жары, когда слизистые оболочки разогреты, человек поедает мороженое и старается съесть большую порцию, это спровоцирует воспаление, поскольку слизистая не вытерпит такого контраста. Поэтому очень важно съедать разумную порцию и чувствовать состояние своей глотки», — подчеркнул врач.

Он также уточнил, что у организма есть предел холодовой нагрузки. В этом случае мороженое может спровоцировать воспаление носоглотки, постназальный затек и фарингит.

Владимир Зайцев отметил, что за раз лучше съедать только одну порцию лакомства. Также он добавил, что мороженое ни в коем случае не может быть лекарством при ангине или тонзиллите. Ведь лед не обладает анестезирующим эффектом, а холод вызывает спазм сосудов.

Тем временем невролог рассказал, почему летом болит голова.

ЗОЖ,Владимир Зайцев,
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