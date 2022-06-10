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3 часа назад

Невролог рассказал, почему летом болит голова

Мария Каткова

Невролог Павел Хорошев раскрыл причину головных болей летом. Об этом сообщает радио Sputnik.

Невролог рассказал, почему летом болит голова
Фото: PexelsPexels

По словам эксперта, в большинстве случаев голова может болеть из-за нехватки жидкости в организме. В жару усиливается потоотделение, и многие люди не успевают восполнять дефицит.

"Я не сильно преувеличу, если скажу, что процентов 90 головных болей летом связано с тем, что человек мало пьет"

Недостаток воды провоцирует ухудшение кровоснабжения мозга, из-за которого и начине болеть голова. Для того, чтобы не беспокоили неприятные ощущения, он посоветовал выпивать 2-2,5 литра воды в день.

Однако если у человека есть заболевания сердца или почек, такое количество воды ему противопоказано. В таком случае нужно консультироваться с врачом.

Ранее сообщалось, что врач опроверг миф о пользе льда при ожогах.

ЗОЖ,
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