Невролог рассказал, почему летом болит голова

Невролог Павел Хорошев раскрыл причину головных болей летом. Об этом сообщает радио Sputnik.

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По словам эксперта, в большинстве случаев голова может болеть из-за нехватки жидкости в организме. В жару усиливается потоотделение, и многие люди не успевают восполнять дефицит.

"Я не сильно преувеличу, если скажу, что процентов 90 головных болей летом связано с тем, что человек мало пьет"

Недостаток воды провоцирует ухудшение кровоснабжения мозга, из-за которого и начине болеть голова. Для того, чтобы не беспокоили неприятные ощущения, он посоветовал выпивать 2-2,5 литра воды в день.

Однако если у человека есть заболевания сердца или почек, такое количество воды ему противопоказано. В таком случае нужно консультироваться с врачом.