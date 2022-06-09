Врач опроверг миф о пользе льда при ожогах

Доктор и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" развеял миф о пользе льда при ожогах. По словам врача, обожженный участок тела не следует охлаждать.
"Лед при ожоге не помогает — это частая ошибка, что люди, когда обожглись, суют руку в ледяную воду или прикладывают лед",
– подчеркнул медик.
"При первой фазе ожога необходимо отвести тепло от места повреждения, а лед вызывает сужение кровеносных сосудов и тепло не отводится",
– пояснил Агапкин.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что делать при ожоге борщевиком.