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49 минут назад

Врач опроверг миф о пользе льда при ожогах

Мира Маркина

Доктор и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" развеял миф о пользе льда при ожогах. По словам врача, обожженный участок тела не следует охлаждать.

Врач опроверг миф о пользе льда при ожогах
Фото: pexelspexels

"Лед при ожоге не помогает — это частая ошибка, что люди, когда обожглись, суют руку в ледяную воду или прикладывают лед",

– подчеркнул медик.

"При первой фазе ожога необходимо отвести тепло от места повреждения, а лед вызывает сужение кровеносных сосудов и тепло не отводится",

– пояснил Агапкин.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что делать при ожоге борщевиком.

Новости,Сергей Агапкин,
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