Что делать при ожоге борщевиком

Борщевик - это крупное травянистое растение, которое широко распространилось по территории России. Его причисляют к разряду ядовитых растений. Хотя с ним и достаточно активно борются, уничтожая заросли, но способ его размножения не позволяет это сделать достаточно полноценно.
Борщевик опасен для людей. В его стеблях содержатся фуранокумарины — эфирные масла, повышающие чувствительность кожи к солнечным лучам, и вызывающие дерматит и сильные ожоги. При удалении его с дачных участков и прилегающей территории нужно быть предельно внимательным. Использовать защитную одежду, закрывающую все участки кожи, в том числе перчатки и очки, ведь даже незначительный контакт с мельчайшими частичками осевшими на коже может дать реакцию. Лучше избавляться от борщевика в вечернее время, после захода солнца, чтобы вероятность реакции была минимальной.
В большинстве случаев после попадания на кожу сока растений может развиваться незначительный контактный дерматит. С проявлениями покраснения и жжения. Если человек еще и попадает под солнечные лучи, то в этом месте могут проявляться ожоги и пузыри, которые могут сопровождаться повышением температуры тела и общетоксическими реакциями. При попадании сока растения в глаза есть риск развития слепоты. Ожоги болезненные, длительно заживающие. Помимо прочего, сок борщевика снижает регенеративные функции кожи.
Для меленьких детей и людей имеющих кожные и аллергические заболевания, контакт с таким растением может нести смертельную опасность.
Если сок растений попал на слизистую глаз необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью!
В любом случае необходима консультация врача.