Что делать при ожоге борщевиком

Борщевик - это крупное травянистое растение, которое широко распространилось по территории России. Его причисляют к разряду ядовитых растений. Хотя с ним и достаточно активно борются, уничтожая заросли, но способ его размножения не позволяет это сделать достаточно полноценно.

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Борщевик опасен для людей. В его стеблях содержатся фуранокумарины — эфирные масла, повышающие чувствительность кожи к солнечным лучам, и вызывающие дерматит и сильные ожоги. При удалении его с дачных участков и прилегающей территории нужно быть предельно внимательным. Использовать защитную одежду, закрывающую все участки кожи, в том числе перчатки и очки, ведь даже незначительный контакт с мельчайшими частичками осевшими на коже может дать реакцию. Лучше избавляться от борщевика в вечернее время, после захода солнца, чтобы вероятность реакции была минимальной.

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При вдыхании пыльцы растения или ее попадания на слизистую могут развиваться нарушения бронхо-легочной системы: аллергический ринит, слезотечение, отек слизистой оболочки.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

В большинстве случаев после попадания на кожу сока растений может развиваться незначительный контактный дерматит. С проявлениями покраснения и жжения. Если человек еще и попадает под солнечные лучи, то в этом месте могут проявляться ожоги и пузыри, которые могут сопровождаться повышением температуры тела и общетоксическими реакциями. При попадании сока растения в глаза есть риск развития слепоты. Ожоги болезненные, длительно заживающие. Помимо прочего, сок борщевика снижает регенеративные функции кожи.

Для меленьких детей и людей имеющих кожные и аллергические заболевания, контакт с таким растением может нести смертельную опасность.

В случае попадания частичек растения, пыльцы или сока необходимо в первую очередь избегать попадания прямых солнечных лучей на кожу, уйти в тень или помещение. Снять одежду, на которой, вероятно, могут быть следы. Принять душ, в том числе и вымыть волосы. Промыть нос и полость рта.



Реакция со стороны кожи может развиваться стремительно - от нескольких минут - и доходить до нескольких часов. Активность сока борщевика сохраняется до 2-х дней. Если на коже возникает покраснение, необходимо принять антигистаминные препараты (Супрастин, Диазолин), использовать антисептические повязки (Хлоргексидин, Мирамистин), наружно использовать средства от ожогов (Пантенол, Фенистил). Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Если сок растений попал на слизистую глаз необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью!