Малышева назвала малозаметный симптом цирроза

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала симптом цирроза печени, который многие не замечают сразу. Об этом она сообщила в выпуске программы "Жить здорово" на Первом канале.

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Она обратил внимание на такой симптом, как покраснение ладоней. По ее словам, он может свидетельствовать о проблемах с печенью.

"Печень обезвреживает все токсические вещества в организме, в том числе орган избавляет от ненужных гормонов", — пояснил ее коллега Герман Гандельман.

Он добавил, что ненужным гормоном у мужчин считается эстроген. Когда печень работает плохо, он накапливается и становится причиной расширения сосудов, из-за чего краснеют ладони. Малышева посоветовала тем, кто столкнулся с таким симптомом, пройти УЗИ печени.