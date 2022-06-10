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2 часа назад

Малышева назвала малозаметный симптом цирроза

Мария Каткова

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала симптом цирроза печени, который многие не замечают сразу. Об этом она сообщила в выпуске программы "Жить здорово" на Первом канале.

Малышева назвала малозаметный симптом цирроза
Фото: PexelsPexels

Она обратил внимание на такой симптом, как покраснение ладоней. По ее словам, он может свидетельствовать о проблемах с печенью.

"Печень обезвреживает все токсические вещества в организме, в том числе орган избавляет от ненужных гормонов", — пояснил ее коллега Герман Гандельман.

Он добавил, что ненужным гормоном у мужчин считается эстроген. Когда печень работает плохо, он накапливается и становится причиной расширения сосудов, из-за чего краснеют ладони. Малышева посоветовала тем, кто столкнулся с таким симптомом, пройти УЗИ печени.

Ранее сообщалось, что судороги оказались признаком онкологии.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,Первый канал,
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