Судороги оказались признаком онкологии

Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал о том, как судороги связаны с развитием рака. Если этот симптом появился в четырех местах, то есть смысл обследоваться на наличие рака. Об этом сообщает МедикФорум.

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По словам специалиста, частые судороги, в том числе ночью, могут быть признаком раковой опухоли или побочным эффектом лечения рака.

"Если опухоль растет внутри мышцы или давит на нее, это может вызвать судороги в нескольких частях тела. Однако четыре области более склонны к судорогам. Постоянные судороги ног и других мышц являются распространенным побочным эффектом рака"

Он отметил, что судорога длится до нескольких минут. Воробьев также назвал места, где судороги при онкологии происходят чаще всего.

"Они чаще всего встречается в бедрах, икрах, лодыжках или ступнях — но может произойти в любой мышце, в том числе в руках, руках, животе и вдоль грудной клетки"