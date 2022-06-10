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3 часа назад

Судороги оказались признаком онкологии

Мария Каткова

Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал о том, как судороги связаны с развитием рака. Если этот симптом появился в четырех местах, то есть смысл обследоваться на наличие рака. Об этом сообщает МедикФорум.

Судороги оказались признаком онкологии
Фото: PexelsPexels

По словам специалиста, частые судороги, в том числе ночью, могут быть признаком раковой опухоли или побочным эффектом лечения рака.

"Если опухоль растет внутри мышцы или давит на нее, это может вызвать судороги в нескольких частях тела. Однако четыре области более склонны к судорогам. Постоянные судороги ног и других мышц являются распространенным побочным эффектом рака"

Он отметил, что судорога длится до нескольких минут. Воробьев также назвал места, где судороги при онкологии происходят чаще всего.

"Они чаще всего встречается в бедрах, икрах, лодыжках или ступнях — но может произойти в любой мышце, в том числе в руках, руках, животе и вдоль грудной клетки"

Ранее сообщалось, что эндокринолог объяснила, зачем есть сливочное масло.

Новости,Андрей Воробьев,
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