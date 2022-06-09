Эндокринолог Оксана Панова объяснила, какую пользу несет ежедневное потребление сливочного масла.

В интервью врач напомнила, что данный продукт – источник важнейших для организма витаминов и жирных кислот. По словам Пановой, здоровым людям можно каждый день съедать до 25 граммов продукта. При наличии диабета, болезней сердца и лишнего веса суточная норма сокращается вдвое.

«Сливочное масло богато жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, аминокислотами, витаминами группы А, B, C, D, Е и К. Они – незаменимые источники энергии для человека, благотворно влияют на состояние кожи, волос, ногтей, замедляют процессы старения в организме»,

– рассказала медик в беседе с изданием "Доктор Питер".

По словам Пановой, продукт также хорошо влияет на кровеносные сосуды и улучшает способность организма сопротивляться грибковым и микробным инфекциям.

Эксперт отметила, что качественные источники жира необходимы для процесса пищеварения, усвоения витаминов и выработки гормонов. Помимо этого, полный отказ от сливочного масла может привести к переизбытку холестерина.

А вот спредами заменять сливочное масло не стоит – в них содержатся переработанные растительные жиры, в то время как в масле молочный жир.