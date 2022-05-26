Эндокринолог назвал причины повышенного аппетита

Эндокринолог, кардиолог Алексей Жито перечислил неочевидные причины нездорового повышенного аппетита. Об этом сообщает «Москва 24».
По словам медика, в организме человека вырабатываются лептин, гормон насыщения, и лептин, гормон голода. Когда баланс между ними нарушается, человеку начинает постоянно хотеться есть.
«Грелин и лептин — не единственные гормоны, отвечающие за аппетит. Во время обследования врач назначает индивидуальный перечень анализов и выясняет причину дисбаланса», — объяснил врач.
Еще одной причиной повышенного аппетита является питание с большим количеством быстрых углеводов.
«Это не только тортики, но и другие продукты, о которых мы даже не задумываемся. Например, это может быть рис, макароны. От них резко может повыситься уровень сахара в крови», — добавил эндокринолог.
Также чувство голода на постоянной основе может сопровождать людей с метаболическим стрессом, то есть тех, кто начал соблюдать диету, а затем резко бросил ее.
«Организм начал перестраиваться на новый лад, на увеличение физической нагрузки, но буквально через неделю это все заканчивается», — рассказал Алексей Жито.
Скрытой причиной постоянного голода является недостаточное потребление воды.
«Если возникло внезапное чувство голода, нужно выпить стакан воды и посмотреть, что будет с организмом через 20 минут. Если это была нехватка воды, то центр жажды насытится и чувство голода угаснет», — заявил врач.