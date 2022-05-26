Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Эндокринолог назвал причины повышенного аппетита

Мира Маркина

Эндокринолог, кардиолог Алексей Жито перечислил неочевидные причины нездорового повышенного аппетита. Об этом сообщает «Москва 24».

Эндокринолог назвал причины повышенного аппетита
Фото: PixabayPixabay

По словам медика, в организме человека вырабатываются лептин, гормон насыщения, и лептин, гормон голода. Когда баланс между ними нарушается, человеку начинает постоянно хотеться есть.

«Грелин и лептин — не единственные гормоны, отвечающие за аппетит. Во время обследования врач назначает индивидуальный перечень анализов и выясняет причину дисбаланса», — объяснил врач.

Еще одной причиной повышенного аппетита является питание с большим количеством быстрых углеводов.

«Это не только тортики, но и другие продукты, о которых мы даже не задумываемся. Например, это может быть рис, макароны. От них резко может повыситься уровень сахара в крови», — добавил эндокринолог.

Также чувство голода на постоянной основе может сопровождать людей с метаболическим стрессом, то есть тех, кто начал соблюдать диету, а затем резко бросил ее.

«Организм начал перестраиваться на новый лад, на увеличение физической нагрузки, но буквально через неделю это все заканчивается», — рассказал Алексей Жито.

Скрытой причиной постоянного голода является недостаточное потребление воды.

«Если возникло внезапное чувство голода, нужно выпить стакан воды и посмотреть, что будет с организмом через 20 минут. Если это была нехватка воды, то центр жажды насытится и чувство голода угаснет», — заявил врач.

Ранее была раскрыта связь между бессонницей и перееданием.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители