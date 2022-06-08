Почему появляются круги и вспышки перед глазами

Болезни глаз, возникающие во взрослом возрасте, назвал врач-офтальмолог Игорь Азнаурян в интервью для YouTube-канала Яны Павлидис.
"Повышенное внутриглазное давление, глаукома, катаракта являются самыми частыми заболеваниями среди пожилых людей. У пациентов с диабетом со стажем 5–7 лет чаще возникают проблемы со зрением: оно садится, а очевидные симптомы возникают уже тогда, когда что-либо исправить очень сложно", — объяснил медик.
Понять, что со зрением проблема, можно, если у человека, смотрящего на яркий источник цвета, вокруг него появляются яркие круги. Если у пациента с диабетом периодически видятся вспышки или пунктиры, то рекомендуется скорее обратиться к офтальмологу.
"При высокой и средней близорукости при возникновении вспышек также нужно обратиться к специалисту", — порекомендовал медик