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16 минут назад

Почему появляются круги и вспышки перед глазами

Диана Товсепова

Болезни глаз, возникающие во взрослом возрасте, назвал врач-офтальмолог Игорь Азнаурян в интервью для YouTube-канала Яны Павлидис.

Почему появляются круги и вспышки перед глазами
Фото: NARA & DVIDS Public Domain ArchiveNARA & DVIDS Public Domain Archive

"Повышенное внутриглазное давление, глаукома, катаракта являются самыми частыми заболеваниями среди пожилых людей. У пациентов с диабетом со стажем 5–7 лет чаще возникают проблемы со зрением: оно садится, а очевидные симптомы возникают уже тогда, когда что-либо исправить очень сложно", — объяснил медик.

Понять, что со зрением проблема, можно, если у человека, смотрящего на яркий источник цвета, вокруг него появляются яркие круги. Если у пациента с диабетом периодически видятся вспышки или пунктиры, то рекомендуется скорее обратиться к офтальмологу.

"При высокой и средней близорукости при возникновении вспышек также нужно обратиться к специалисту", — порекомендовал медик

Ранее мы писали о том, почему темнеет в глазах и что с этим делать.
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