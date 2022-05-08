Почему темнеет в глазах и что с этим делать: видео

У многих людей, когда они встают с кровати, резко начинает темнеть перед глазами. Данный симптом является признаком предобморочного состояния. Он сопровождается слабостью и головокружениями.

В медицине потемнение перед глазами называется ортостатической гипотензией. Это состояние, при котором артериальное давление резко снижается при изменении положения тела из позиции сидя или лежа в положение стоя. Регулярное потемнение перед глазами считается ненормальной реакцией организма.

Врач Медосеевич в своем TikTok-аккаунте (@vidoseevich) рассказал, какие меры необходимо предпринять, если часто темнеет в глазах. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.