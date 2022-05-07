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2 часа назад

Как отличить межреберную невралгию от инфаркта: видео

Мира Маркина

Боль в груди – тревожный симптом, с которым не хотелось бы столкнуться. Но не спешите паниковать. Не всегда боль в области межреберья сигнализирует о развивающейся патологии сердца. Часто таким симптомом сопровождается межреберная невралгия. Как отличить ее от инфаркта, в своем блоге в TikTok рассказала врач-невролог Алиса Коротина (@nevrolog_korotina).

Почувствовав боль в межреберье слева, нужно поднять руки и сделать глубокий вдох. Если болезненные ощущения усилились, то скорее всего, вы столкнулись с межреберной невралгией.

“Потому что механизмов для усиления боли при острых сердечно-сосудистых состояниях – их просто нет”, – подчеркнула невролог.

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Болезни и лекарства,Видео,
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