Как отличить межреберную невралгию от инфаркта: видео

Боль в груди – тревожный симптом, с которым не хотелось бы столкнуться. Но не спешите паниковать. Не всегда боль в области межреберья сигнализирует о развивающейся патологии сердца. Часто таким симптомом сопровождается межреберная невралгия. Как отличить ее от инфаркта, в своем блоге в TikTok рассказала врач-невролог Алиса Коротина (@nevrolog_korotina).