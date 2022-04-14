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1 час назад

Признаки тромбоза вен ног: видео

Мира Маркина

Тромбы в венах нижних конечностей ежегодно обнаруживают у 150-200 людей из тысячи пришедших на обследование к флебологу. Тромбоз – опасное заболевание, требующее не только своевременной диагностики, но и правильно подобранного лечения, иначе возможен и летальный исход.

Хирург-флеболог Арсен Кочарян (@dr.kocharian) перечислил в видеролике для платформы TikTok симптомы, указывающие на развитие тромбоза вен ног.

Тромбофлебит подкожных вен – острое состояние, часто возникающее у людей с варикозными узлами. Характеризуется:

  • покраснением кожи;
  • болью;
  • уплотнением в области расширенных вен;
  • повышением температуры тела;
  • отечностью (нарастающей или не спадающей).

Признаки тромбоза глубоких вен (возникает не только у пациентов с варикозом):

  • сильный и болезненный отек ног;
  • нога приобретает синюшный или багрово-синюшный оттенок;
  • при потягивании носка на себя усиливается боль;
  • венозный рисунок становится заметнее.

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Болезни и лекарства,Видео,
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