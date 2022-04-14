Признаки тромбоза вен ног: видео

Тромбы в венах нижних конечностей ежегодно обнаруживают у 150-200 людей из тысячи пришедших на обследование к флебологу. Тромбоз – опасное заболевание, требующее не только своевременной диагностики, но и правильно подобранного лечения, иначе возможен и летальный исход.
Хирург-флеболог Арсен Кочарян (@dr.kocharian) перечислил в видеролике для платформы TikTok симптомы, указывающие на развитие тромбоза вен ног.
Тромбофлебит подкожных вен – острое состояние, часто возникающее у людей с варикозными узлами. Характеризуется:
Признаки тромбоза глубоких вен (возникает не только у пациентов с варикозом):
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