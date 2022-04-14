Признаки тромбоза вен ног: видео

Тромбы в венах нижних конечностей ежегодно обнаруживают у 150-200 людей из тысячи пришедших на обследование к флебологу. Тромбоз – опасное заболевание, требующее не только своевременной диагностики, но и правильно подобранного лечения, иначе возможен и летальный исход.

Хирург-флеболог Арсен Кочарян (@dr.kocharian) перечислил в видеролике для платформы TikTok симптомы, указывающие на развитие тромбоза вен ног.

Тромбофлебит подкожных вен – острое состояние, часто возникающее у людей с варикозными узлами. Характеризуется:

покраснением кожи;

болью;

уплотнением в области расширенных вен;

повышением температуры тела;

отечностью (нарастающей или не спадающей).

Признаки тромбоза глубоких вен (возникает не только у пациентов с варикозом):

сильный и болезненный отек ног;

нога приобретает синюшный или багрово-синюшный оттенок;

при потягивании носка на себя усиливается боль;

венозный рисунок становится заметнее.