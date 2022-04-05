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28 минут назад

Почему в плохую погоду болят старые травмы: видео

Мира Маркина

Часто люди, пережившие перелом, сталкиваются с тянущей болью в месте травмы. Например, во время изменения погоды. Врач-ортопед Алексей Козырев рассказал в видео для платформы TikTok, с чем может быть связано это неприятное явление.

В месте перелома кости образуется новая ткань, состоящая из соединительной – рубца. И в этом рубце зажимаются нервные окончания и малые сосуды. Последние, когда изменяется атмосферное давление, начинают сужаться и воспаляться. Этот процесс как раз вызывает неприятную тянущую боль.

Но есть хорошие новости. Боль снимается, по словам автора видео, тепловыми процедурами и лечебной физкультурой.

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Болезни и лекарства,Видео,Алексей Козырев,
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