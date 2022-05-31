Доктор объяснила, почему не стоит мочиться в душе

Врач-урогинеколог из США предупредила о неприятных последствиях тех, кто привык мочиться в душе, ее цитирует издание LADBible.
Дело в том, как объясняет доктор, что такая привычка приведет к тому, что при любых обстоятельствах звуки льющейся воды будут провоцировать мочевой пузырь, а он, в свою очередь, будет вызывать у вас срочные позывы сходить в туалет.
«Поэтому всякий раз, когда вы, например, будете мыть руки или посуду, ваш мочевой пузырь будет, так сказать, выделять слюну, и вы захотите в туалет», — объяснила врач.
Для того, чтобы этого избежать, стоит просто прекратить мочиться во время принятия душа.
«Попробуйте сходить в туалет до того, как пойдете в душ. Если желание возникнет непосредственно уже в душе, то постарайтесь потерпеть.»
Ранее мы писали, что врач заявила об опасности приема мочегонных средств.