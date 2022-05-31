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52 минуты назад

Врач заявила об опасности приема мочегонных средств

Катерина Саломе

Бесконтрольный прием мочегонных средств является одной из причин аритмии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала кардиолог Екатерина Племянникова.

Врач заявила об опасности приема мочегонных средств
Фото: pixabay.compixabay.com

«Мочегонные препараты следует использовать строго по назначению врача. Эта группа лекарств обладает такими побочными действиями, которые могут привести к необратимым нежелательным последствиям для организма»,

— подчеркнула доктор.

По словам эксперта, врач оценивает несколько параметров прежде чем назначить мочегонный препарат. Среди них: соотношение предполагаемой пользы и вреда, состояние электролитного обмена, состояние белкового обмена, риск тромбообразования, состояние функции почек, профиль артериального давления.

«Дело в том, что, к примеру, тиазидные диуретики (гипотиазид) при длительном приеме могут вызывать повышение уровня мочевой кислоты, что приводит к подагре, мочекаменной болезни и даже почечной недостаточности, — прокомментировала кардиолог. — Петлевые диуретики (фуросемид, торасемид) — к снижению уровня калия в крови. Низкий калий — частая причина аритмий, в том числе мерцательной».

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