Врач заявила об опасности приема мочегонных средств

«Дело в том, что, к примеру, тиазидные диуретики (гипотиазид) при длительном приеме могут вызывать повышение уровня мочевой кислоты, что приводит к подагре, мочекаменной болезни и даже почечной недостаточности, — прокомментировала кардиолог. — Петлевые диуретики (фуросемид, торасемид) — к снижению уровня калия в крови. Низкий калий — частая причина аритмий, в том числе мерцательной».