Врач заявила об опасности приема мочегонных средств

Бесконтрольный прием мочегонных средств является одной из причин аритмии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала кардиолог Екатерина Племянникова.
«Мочегонные препараты следует использовать строго по назначению врача. Эта группа лекарств обладает такими побочными действиями, которые могут привести к необратимым нежелательным последствиям для организма»,
— подчеркнула доктор.
По словам эксперта, врач оценивает несколько параметров прежде чем назначить мочегонный препарат. Среди них: соотношение предполагаемой пользы и вреда, состояние электролитного обмена, состояние белкового обмена, риск тромбообразования, состояние функции почек, профиль артериального давления.
«Дело в том, что, к примеру, тиазидные диуретики (гипотиазид) при длительном приеме могут вызывать повышение уровня мочевой кислоты, что приводит к подагре, мочекаменной болезни и даже почечной недостаточности, — прокомментировала кардиолог. — Петлевые диуретики (фуросемид, торасемид) — к снижению уровня калия в крови. Низкий калий — частая причина аритмий, в том числе мерцательной».
Читайте также о том, что есть при сердечно-сосудистых заболеваниях.