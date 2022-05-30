Терапевт рассказал о серьезной опасности ангины для сердца

«Тонзиллит (ангина) считается одним из самых серьезных заболеваний слизистых верхних дыхательных путей. При ангине на ногах болеть противопоказано и опасно. Даже с небольшой температурой нельзя ходить на работу и быть активным. Могут быть осложнения на суставы и на сердце. Инфекция в организме, она поступает в кровь, сердце, а там клапаны, сердечная стенка. Перикардиты, воспалительные процессы в стенке сердца как раз развиваются на фоне серьезных простудных заболеваний, в том числе ангины» - разъяснил терапевт.