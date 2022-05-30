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2 часа назад

Терапевт рассказал о серьезной опасности ангины для сердца

Мира Маркина

В беседе с изданием Ura.ru врач-терапевт Виктор Лишин объяснил, какие серьезные последствия может дать ангина на сердце, в частности, если переносить это заболевание "на ногах". Он отметил, что при малейшей температуре, связанной с тонзиллитом, стоит оставаться дома в постели. Домашний режим в этих условиях крайне важен, в противно же случае могут пойти серьезные осложнения на сердце.

Терапевт рассказал о серьезной опасности ангины для сердца
Фото: pixabay.compixabay.com

«Тонзиллит (ангина) считается одним из самых серьезных заболеваний слизистых верхних дыхательных путей. При ангине на ногах болеть противопоказано и опасно. Даже с небольшой температурой нельзя ходить на работу и быть активным. Могут быть осложнения на суставы и на сердце. Инфекция в организме, она поступает в кровь, сердце, а там клапаны, сердечная стенка. Перикардиты, воспалительные процессы в стенке сердца как раз развиваются на фоне серьезных простудных заболеваний, в том числе ангины» - разъяснил терапевт.

Также врач пояснил, что осложнения случаются потому, что вирусы и бактерии при заболевании попадают в кровь и разносятся с ней по всему организму, таким образом оказывая влияние и на сердце.

Ранее мы писали, какими опасными инфекциями можно заразиться в больнице.

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