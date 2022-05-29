Врач назвал инфекции, которыми можно заразиться в больнице

«Существует термин "внутрибольничная инфекция". В связи с тем, что в больницах применяются антибактериальные препараты, она более к ним устойчива. Внутрибольничная инфекция по своей "злобности" отличается в разы от обычных. Чаще всего — это синегнойная палочка, золотистый стафилококк и стрептококк. Они очень устойчивы именно в больнице, бороться с ними приходится очень серьезно», — отметил Звонков.