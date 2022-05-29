Врач назвал инфекции, которыми можно заразиться в больнице

Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с изданием Ura.ru рассказал, какая опасная болезнь "живет" в больничных стенах и может представлять угрозу для посетителей. Однако доктор подчеркнул, что такая история является редкостью, и, в отличие от респираторных заболеваний, которыми можно запросто заразиться от других пациентов, подхватить эти инфекции - маловероятно.
«Существует термин "внутрибольничная инфекция". В связи с тем, что в больницах применяются антибактериальные препараты, она более к ним устойчива. Внутрибольничная инфекция по своей "злобности" отличается в разы от обычных. Чаще всего — это синегнойная палочка, золотистый стафилококк и стрептококк. Они очень устойчивы именно в больнице, бороться с ними приходится очень серьезно», — отметил Звонков.
Также он подчеркнул, что если таковая и была вдруг обнаружена в медучреждении, то это является чрезвычайной ситуацией и больницу немедленно закрывают. Проводят тщательную дезинфекцию, может дойти даже до снятия штукатурки с целью обработать все стены и под ней.
«Инфекция поселяется прямо в масляной краске, в бетоне. Это редкое явление. Медучреждения проходят меры профилактики по борьбе с внутрибольничной инфекцией. Стоят фильтры, ультрафиолетовые облучатели, проводится постоянная уборка» - успокаивает терапевт.
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