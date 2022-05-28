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1 час назад

Врач объяснила, зачем тревожным людям включать магний в рацион

Рамблер
Елена Соломатинаэксперт

Избавиться от чувства тревоги, последствий стресса поможет пища, богатая магнием и витаминами группы B, считает диетолог Елена Соломатина. Как перестать заедать хандру, врач рассказала «Ленте.ру».

Врач объяснила, зачем тревожным людям включать магний в рацион
Фото: unsplash.comunsplash.com

Магний содержится в семечках, орехах, зеленых овощах, отметила эксперт. Также этот элемент можно добирать из биодобавок. Часто в них уже скомбинированы необходимые человеку витамины и минералы.

Некоторые чувствуют какой-то туман в голове, невозможность сосредоточиться и воспринимать мир позитивно. В это время тоже очень часто хочется все это просто заесть. Посмотрите, чтобы в это время обязательно присутствовали витамины группы В и в частности В12.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Эксперт подчеркнула, что прием препаратов поможет не только улучшить самочувствие, но и сохранить фигуру.

Также диетолог рекомендовала людям, склонным к частому снижению настроения, ввести в привычку два раза в год пропивать курс магния, усиленного витаминами группы В. Например, весной и летом.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, почему физическая нагрузка помогает справиться с тревогой.

Новости,Елена Соломатина,
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