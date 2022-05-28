Врач объяснила, зачем тревожным людям включать магний в рацион

Некоторые чувствуют какой-то туман в голове, невозможность сосредоточиться и воспринимать мир позитивно. В это время тоже очень часто хочется все это просто заесть. Посмотрите, чтобы в это время обязательно присутствовали витамины группы В и в частности В12.