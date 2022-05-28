Врач объяснила, зачем тревожным людям включать магний в рацион

Избавиться от чувства тревоги, последствий стресса поможет пища, богатая магнием и витаминами группы B, считает диетолог Елена Соломатина. Как перестать заедать хандру, врач рассказала «Ленте.ру».
Магний содержится в семечках, орехах, зеленых овощах, отметила эксперт. Также этот элемент можно добирать из биодобавок. Часто в них уже скомбинированы необходимые человеку витамины и минералы.
Эксперт подчеркнула, что прием препаратов поможет не только улучшить самочувствие, но и сохранить фигуру.
Также диетолог рекомендовала людям, склонным к частому снижению настроения, ввести в привычку два раза в год пропивать курс магния, усиленного витаминами группы В. Например, весной и летом.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, почему физическая нагрузка помогает справиться с тревогой.