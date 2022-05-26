Эксперт рассказал, как обезопасить себя от укуса клеща

Эксперт обратил внимание на то, что вопреки расхожему мнению, что клещи "любят" больше всего "загривок" - область шеи у человека, до такой высоты они добираются крайне редко. Клещи обитают в траве или низких кустарниках - с деревьев на голову и шею они не падают, как утверждает эпидемиолог. Случалось, когда приходилось удалять клеща именно с этих зон, но это редкость. Строение тела у этого насекомого не позволяет ему карабкаться сверху вниз, а ползти наверх он будет не слишком быстро. Потому особое внимание нужно уделять тому, чтобы ноги и нижняя часть тела были плотно покрыты одеждой и обувью. В идеале, чтобы не был оголен промежуток между обувью и штанами, например. Также Лебедев посоветовал, как стоит одеваться, выходя на прогулку в места, где более вероятна встреча с клещами.