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1 час назад

Невролог назвала опасные симптомы клещевого энцефалита

Диана Товсепова

Об опасности клещевого энцефалита рассказала врач-невролог и главный врач пансионата РАН Мария Медведева в разговоре с "Вечерней Москвой".

Невролог назвала опасные симптомы клещевого энцефалита
Фото: PxherePxhere

Специалист назвала симптомы, которые могут появиться в результате укуса клеща.

«Инфекция характеризуется рядом симптомов, и самое ужасное — это поражение головного мозга. Если конкретно, то поражение головного и спинного мозга могут проявляться менингитами, то есть воспалениями», — пояснила Медведева.

Зараженный может почувствовать скованность мышц, лихорадку, лейкоцитоз. Кроме того, может проявиться оцепенение вплоть до предкоматозного сна.

Ранее мы писали о том, как защититься от клещей.

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