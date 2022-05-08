Невролог назвала опасные симптомы клещевого энцефалита

Об опасности клещевого энцефалита рассказала врач-невролог и главный врач пансионата РАН Мария Медведева в разговоре с "Вечерней Москвой".
Специалист назвала симптомы, которые могут появиться в результате укуса клеща.
«Инфекция характеризуется рядом симптомов, и самое ужасное — это поражение головного мозга. Если конкретно, то поражение головного и спинного мозга могут проявляться менингитами, то есть воспалениями», — пояснила Медведева.
Зараженный может почувствовать скованность мышц, лихорадку, лейкоцитоз. Кроме того, может проявиться оцепенение вплоть до предкоматозного сна.
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