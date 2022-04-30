С приходом тепла у россиян появляются новые проблемы - аллергия, комары, клещи, пожары.

Так, уже появляются первые пострадавшие от укусов клещей. Эти паразиты приносят целый список опасностей, среди которых и вирусные, и бактериальные инфекции. Некоторые из этих заболеваний смертельно опасные.

Смотрите видео, чтобы узнать, как обезопасить себя от опасных паразитов. Об этом Мир24 рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Вадим Марьинский.