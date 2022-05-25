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2 часа назад

Малышева назвала опасную причину крови в стуле

Мира Маркина

Врач, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в своем Telegram-канале назвала опасную причину крови в стуле.

Малышева назвала опасную причину крови в стуле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Кровь в кале говорит о раке кишечника, пока не доказано что-то другое! Если у вас в стуле появилась кровь, никогда не говорите себе: "Это просто геморрой, ничего страшного"», — отметила Малышева.

Врач призвала не откладывать диагностику при появлении опасных симптомов и начать лечение. Пациенту обязательно нужно сделать колоноскопию: без исследования рак останется незамеченным и перейдет в позднюю стадию.

«А если вы прошли обследование и врач сказал, что рака нет, тогда спокойно ищите другую причину и лечитесь», — заключила врач.

Ранее Малышева рассказала о симптомах нового гепатита.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,
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