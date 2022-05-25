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2 часа назад

Малышева рассказала о симптомах нового гепатита

Мария Каткова

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о симптомах нового гепатита. Об этом она сообщила в эфире шоу «Жить здорово!».

Малышева рассказала о симптомах нового гепатита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Малышева отметила, что причины развития этого заболевания пока что не раскрыты. Дело в том, что у вируса много возбудителей, какой из них провоцирует новый гепатит, неизвестно.

Она также рассказала о симптомах, которые должны насторожить:

«Это может быть температура, это может быть пожелтение глаз, обесцвечивание стула — становится серо-воскового цвета, и темная окраска мочи — становится темно-коричневой»

Опасность заболевания заключается в том, что нарушается работа печени. Орган не может перерабатывать токсичные вещества, из-за чего есть риск вынужденной пересадки.

Ранее сообщалось, что невролог раскрыла опасность крепкого чая.

Новости,Елена Малышева,
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