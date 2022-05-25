Невролог раскрыла опасность крепкого чая

Врач-невролог Валентина Исаева рассказала о том, чем может быть опасно постоянное употребление крепкого чая. Об этом сообщает Lenta.ru.

Она отметила, что крепкий чай может стать причиной проблем с пищеварением. В нем содержится кофеин, а он, в свою очередь, вызывает изжогу, кислотный рефлюкс, обострение гастрита и язвы. Кроме того, крепкий чай повышает тревожность и вызывает нарушения сна.