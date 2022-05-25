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4 часа назад

Невролог раскрыла опасность крепкого чая

Мария Каткова

Врач-невролог Валентина Исаева рассказала о том, чем может быть опасно постоянное употребление крепкого чая. Об этом сообщает Lenta.ru.

Невролог раскрыла опасность крепкого чая
Фото: PixabayPixabay

Она отметила, что крепкий чай может стать причиной проблем с пищеварением. В нем содержится кофеин, а он, в свою очередь, вызывает изжогу, кислотный рефлюкс, обострение гастрита и язвы. Кроме того, крепкий чай повышает тревожность и вызывает нарушения сна.

От употребления крепкого чая могут появиться дефицит железа, проблемы с сердечно-сосудистой системой и печенью.

Ранее сообщалось, что стала известна опасность недосыпа.

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