Стала известна опасность недосыпа

Врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна Александр Калинкин рассказал об опасных последствиях недосыпа. Он также отметил, что недостаток сна может привести к онкологии. Об этом сообщает "Лента.ру".
Калинкин ссылается на опрос ВЦИОМ и заявляет, что выспаться не может каждый пятый россиянин. Он объяснил, что это может привести к целому ряду симптомов: снижению концентрации, скорости реакции, ухудшению мыслительных процессов и дневной сонливости.
Особенно недосып опасен для тех, кто передвигается на автомобиле.
«Если говорить более глобально, то хроническое недосыпание для организма — это снижение иммунитета и увеличение рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии. А через снижение иммунитета это еще и риск развития онкологических заболеваний. Поэтому и говорят, когда человек болеет, что нужно больше спать. Хотя спать нужно, конечно, не больше, а правильнее, потому что сон серьезно влияет на иммунитет. Заболеть невыспавшемуся человеку намного легче»
Ранее сообщалось, что невролог раскрыла опасность сна с телефоном.