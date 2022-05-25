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4 часа назад

Стала известна опасность недосыпа

Мария Каткова

Врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна Александр Калинкин рассказал об опасных последствиях недосыпа. Он также отметил, что недостаток сна может привести к онкологии. Об этом сообщает "Лента.ру".

Стала известна опасность недосыпа
Фото: PixabayPixabay

Калинкин ссылается на опрос ВЦИОМ и заявляет, что выспаться не может каждый пятый россиянин. Он объяснил, что это может привести к целому ряду симптомов: снижению концентрации, скорости реакции, ухудшению мыслительных процессов и дневной сонливости.

Особенно недосып опасен для тех, кто передвигается на автомобиле.

«Если говорить более глобально, то хроническое недосыпание для организма — это снижение иммунитета и увеличение рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии. А через снижение иммунитета это еще и риск развития онкологических заболеваний. Поэтому и говорят, когда человек болеет, что нужно больше спать. Хотя спать нужно, конечно, не больше, а правильнее, потому что сон серьезно влияет на иммунитет. Заболеть невыспавшемуся человеку намного легче»

Ранее сообщалось, что невролог раскрыла опасность сна с телефоном.

Новости,Александр Калинкин,ВЦИОМ,
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