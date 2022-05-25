Стала известна опасность недосыпа

«Если говорить более глобально, то хроническое недосыпание для организма — это снижение иммунитета и увеличение рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии. А через снижение иммунитета это еще и риск развития онкологических заболеваний. Поэтому и говорят, когда человек болеет, что нужно больше спать. Хотя спать нужно, конечно, не больше, а правильнее, потому что сон серьезно влияет на иммунитет. Заболеть невыспавшемуся человеку намного легче»