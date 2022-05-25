Невролог раскрыла опасность сна с телефоном

"Некоторые люди зависимы от мобильных устройств, поэтому для них важно, чтобы телефон находился в зоне их видимости, но на безопасном расстоянии. Для этого его следует держать на расстоянии 2 м от кровати. Этого расстояния достаточно для того, чтобы телефон был виден и в то же время устройство не вызывало негативных последствий"