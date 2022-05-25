Невролог раскрыла опасность сна с телефоном

Врач-невролог, гирудотерапевт и сомнолог Ольга Зинчева предупредила об опасности сна рядом с телефоном, так как на здоровье влияет радиочастотное излучение. Об этом сообщают "Известия".
Эксперт отметила, что существуют исследования, доказывающие, что излучение повышает вероятность появления таких заболеваний, как рак, бесплодие, неврологические и психические расстройства. Особенно смартфоны опасны для беременных, детей, людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, нервной и иммунной систем. Зинчева также посоветовала, как снизить риск от смартфона.
"Некоторые люди зависимы от мобильных устройств, поэтому для них важно, чтобы телефон находился в зоне их видимости, но на безопасном расстоянии. Для этого его следует держать на расстоянии 2 м от кровати. Этого расстояния достаточно для того, чтобы телефон был виден и в то же время устройство не вызывало негативных последствий"
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