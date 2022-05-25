Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
2 часа назад

Невролог раскрыла опасность сна с телефоном

Рамблер

Врач-невролог, гирудотерапевт и сомнолог Ольга Зинчева предупредила об опасности сна рядом с телефоном, так как на здоровье влияет радиочастотное излучение. Об этом сообщают "Известия".

Невролог раскрыла опасность сна с телефоном
Фото: unsplashunsplash

Эксперт отметила, что существуют исследования, доказывающие, что излучение повышает вероятность появления таких заболеваний, как рак, бесплодие, неврологические и психические расстройства. Особенно смартфоны опасны для беременных, детей, людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, нервной и иммунной систем. Зинчева также посоветовала, как снизить риск от смартфона.

"Некоторые люди зависимы от мобильных устройств, поэтому для них важно, чтобы телефон находился в зоне их видимости, но на безопасном расстоянии. Для этого его следует держать на расстоянии 2 м от кровати. Этого расстояния достаточно для того, чтобы телефон был виден и в то же время устройство не вызывало негативных последствий"

Ранее сообщалось, что врач рассказала о связи дефицита йода и низкого IQ.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители