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3 часа назад

Видео: 7 ошибок при лечении гипертонической болезни

Мира Маркина

Такое серьезное патологическое состояние, как гипертония, требует внимания. Регулярное значительное повышение артериального давления может стать причиной развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, головного мозга, почек.

По данным ВОЗ, только каждый пятый гипертоник контролирует течение болезни. Около 46% взрослых даже не подозревают о наличии гипертонии. Но так быть не должно, считает врач-терапевт Елена Треско. Эксперт рассказала в одном из роликов для платформы TikTok, какие ошибки часто допускают гипертоники.

Автор видео обратила внимание, что не следует игнорировать наличие этого заболевания. Например, считая повышенное давление “рабочим” или “наследственным”. Необходимо проходить динамическое обследование не реже раза в год.

Также Елена Треско напомнила, что немедикаментозные способы снижения давления тоже важны в терапии. А вот принимать препараты по совету знакомых или только тогда, когда гипертония проявила себя, не стоит. Это касается и лекарств, относящихся к группе “экстренных”.

Смотрите также видео о том, чем опасна болезнь Меньера.

Болезни и лекарства,Видео,ВОЗ,
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