Онколог раскрыл провоцирующую рак привычку

В рационе современного человека преобладают генно-модифицированные продукты. Их употребление, в свою очередь, повышает риск развития рака. Об этом заявил доктор медицинских наук, руководитель онкологического центра "СМ-Клиника" Александр Серяков, слова которого приводит газета "Известия".

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"В современном рационе преобладает пища с консервантами, стабилизаторами. Люди часто едят генно-модифицированные продукты, употребление которых может привести к развитию онкологии органов пищеварения",

– рассказал врач.

Эксперт добавил, что на вероятность развития онкозаболеваний также влияет ухудшающаяся экологическая ситуация. Помимо прочего доктор напомнил о пагубном влиянии в этом вопросе злоупотребления алкоголем и курения.

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