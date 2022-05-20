Названы семь главных симптомов за неделю до внезапной смерти

Директор Медицинского института МГУ имени Огарева, доктор медицинских наук Лариса Балыкова в беседе с «Доктором Питером» перечислила семь симптомов, которые предшествуют внезапной сердечной смерти.

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Зачастую внезапные смерти наступают на фоне миокардита — воспаления сердечной мышцы, вызванного инфекционными, токсическими или аллергическими функциями сердца.

Более 50% миокардитов с летальным исходом могут вызывать вирусы Коксаки. Часто это происходит у спортсменов из-за повышенных физических нагрузок. За неделю до смерти люди жалуются на одни и те же симптомы.

Речь идет о боли в груди, нарастающем утомлении, расстройствах ЖКТ, чувстве нехватки воздуха, боли в ушах или шее, неясных недомоганиях, а также о симптомах ОРВИ.

«Данные подтверждены несколькими исследованиями. Но в любом случае, все эти симптомы должен интерпретировать врач», — пояснила Балыкова.

Если обнаружить миокардит вовремя, то через 3-6 месяцев от него не останется и следа.