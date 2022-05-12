Как понять, что у вас возникли проблемы с сердцем

Болезни сердца и сосудов занимают лидирующее место в мировой статистике патологий. Более того, проблемы с сердцем встречаются все раньше, из-за обилия стресса, плохой экологии и сидячего образа жизни. "Рамблер" расскажет, как определить проблемы с сердцем на ранних стадиях.
Основные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний — это боли в груди и сердца с отдачей в различные участки: грудь, руку или плечо. Безусловно, это могут быть и другие болезни вроде невралгии, остеохондроза и даже болезнь желудка. Поэтому без медицинского обследования не следует заниматься самолечением. Однако существую проблемы, на которые стоит обратить внимание до возникновения боли.
Главные причины проблем с сердцем — недостаток движения, обилие масла, сахара и соли в рационе, а также чрезмерное количество эмоций. Часто проблемы с сердцем у женщин проявляются во время климакса или при приеме гормональной контрацепции. А также проблемы могут появиться после перенесенных инфекций или травм. Особую роль в развитии заболеваний сердце играет курение и употребление алкоголя.
Помните, симптомы могут возникнуть внезапно. Если боль за грудиной, в ногах, головная боль не проходит даже в положении лежа или сидя, отличается жгучим характером, приступ длится более 20 минут, это повод вызвать неотложную помощь.
Сердце — это мышца, она работает непрерывно. И как и любой другой мышце, ей полезны упражнения. Физическая активность включает в себя любые движения, которые заставляют сердце биться чаще, например ходьба, бег или езда на велосипеде. Даже 30 минут упражнений в день будет достаточно.