Как понять, что у вас возникли проблемы с сердцем

Болезни сердца и сосудов занимают лидирующее место в мировой статистике патологий. Более того, проблемы с сердцем встречаются все раньше, из-за обилия стресса, плохой экологии и сидячего образа жизни. "Рамблер" расскажет, как определить проблемы с сердцем на ранних стадиях.

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Основные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний — это боли в груди и сердца с отдачей в различные участки: грудь, руку или плечо. Безусловно, это могут быть и другие болезни вроде невралгии, остеохондроза и даже болезнь желудка. Поэтому без медицинского обследования не следует заниматься самолечением. Однако существую проблемы, на которые стоит обратить внимание до возникновения боли.

Общие симптомы сердечно-сосудистых заболеваний: Кашель, усиливающийся в лежачем положении.

Повышенная утомляемость, слабость, дрожь в руках.

Бледность лица, посинение губ и конечностей тела.

Повышение температуры.

Изменение частоты и ритма пульса.

Повышенное или пониженное кровяное давление.

Отеки в нижних конечностях.

Головные боли, головокружения, болевые ощущения.

Удушье.

Обмороки без причины.

Боль в позвоночнике.

Ощущение выскакивающего из груди сердца или его замирание.

Главные причины проблем с сердцем — недостаток движения, обилие масла, сахара и соли в рационе, а также чрезмерное количество эмоций. Часто проблемы с сердцем у женщин проявляются во время климакса или при приеме гормональной контрацепции. А также проблемы могут появиться после перенесенных инфекций или травм. Особую роль в развитии заболеваний сердце играет курение и употребление алкоголя.

Что делать, чтобы не пропустить болезни сердца Ежегодно измерять АД по достижению 20 лет.

Делать липидограмму 1 раз каждые 4 года.

Контролировать уровень сахара после 40-45 лет.

Посещать кардиолога, если имеются симптомы и жалобы.

При генетической предрасположенности обследоваться чаще.

Помните, симптомы могут возникнуть внезапно. Если боль за грудиной, в ногах, головная боль не проходит даже в положении лежа или сидя, отличается жгучим характером, приступ длится более 20 минут, это повод вызвать неотложную помощь.