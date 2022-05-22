Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Врач объяснила, о каких заболеваниях говорит сильный запах пота

Катерина Саломе

Сильный запах пота может свидетельствовать о развитии серьезных заболеваниях в организме. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

О каких заболеваниях говорит сильный запах пота
Фото: РамблерРамблер

Доктор утверждает, что порой потливость можно расценивать как индивидуальную особенность человека. Тревогу нужно бить в том случае, если были замечены резкие изменения.

"Потливость может повышаться при нарушении обмена веществ, при серьезных заболеваниях печени, диабете, ожирении. Например, при сахарном диабете грибковые поражения кожи усиливают запах пота",

— подчеркнула эксперт.

По словам специалиста, резкое изменение запаха пота — веский повод обратиться к врачу. "Если раньше вы никогда не наблюдали за собой сильную потливость, а сейчас вам не помогает ни один дезодорант, то немедленно обратитесь к терапевту", — рекомендует доктор, уточнив при этом, что потливость с неприятным запахом не является главным характерным симптомом заболевания.

"Обычно этот недуг проявляется в совокупности с другими проявлениями болезни. Например, при заболевании щитовидной железы гипертиреозе потливость будет одним из симптомов наряду с усиленным сердцебиением и скачками давления. Только врач при грамотной диагностике сможет понять, что с вами происходит",

— резюмировала Ярцева.

Ранее мы писали о том, что врач назвал самую опасную травму для человека.

Болезни и лекарства,Ирина Ярцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители