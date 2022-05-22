О каких заболеваниях говорит сильный запах пота

Сильный запах пота может свидетельствовать о развитии серьезных заболеваниях в организме. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева .

Доктор утверждает, что порой потливость можно расценивать как индивидуальную особенность человека. Тревогу нужно бить в том случае, если были замечены резкие изменения.

По словам специалиста, резкое изменение запаха пота — веский повод обратиться к врачу. "Если раньше вы никогда не наблюдали за собой сильную потливость, а сейчас вам не помогает ни один дезодорант, то немедленно обратитесь к терапевту", — рекомендует доктор, уточнив при этом, что потливость с неприятным запахом не является главным характерным симптомом заболевания.