О каких заболеваниях говорит сильный запах пота

Сильный запах пота может свидетельствовать о развитии серьезных заболеваниях в организме. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.
Доктор утверждает, что порой потливость можно расценивать как индивидуальную особенность человека. Тревогу нужно бить в том случае, если были замечены резкие изменения.
"Потливость может повышаться при нарушении обмена веществ, при серьезных заболеваниях печени, диабете, ожирении. Например, при сахарном диабете грибковые поражения кожи усиливают запах пота",
— подчеркнула эксперт.
По словам специалиста, резкое изменение запаха пота — веский повод обратиться к врачу. "Если раньше вы никогда не наблюдали за собой сильную потливость, а сейчас вам не помогает ни один дезодорант, то немедленно обратитесь к терапевту", — рекомендует доктор, уточнив при этом, что потливость с неприятным запахом не является главным характерным симптомом заболевания.
"Обычно этот недуг проявляется в совокупности с другими проявлениями болезни. Например, при заболевании щитовидной железы гипертиреозе потливость будет одним из симптомов наряду с усиленным сердцебиением и скачками давления. Только врач при грамотной диагностике сможет понять, что с вами происходит",
— резюмировала Ярцева.
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